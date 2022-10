Paolo Ruffini racconta: sono innamorato e sogno di avere un figlio con Barbara Clara Pereira.

Paolo Ruffini è di nuovo innamorato. La nuova compagna, insieme al presentatore da qualche mese, si chiama Barbara Clara Pereira, di professione attrice e pittrice: segni particolare, bellissima. Ruffini racconta di averla incontrata quasi per caso ma di essersi subito reso conto che era la donna della sua vita, quasi come se l’avesse aspettata per tutta la vita. Barbara è nata in Venezuela da padre italiano, ha 41 anni e vive in Italia da quando ne aveva appena 20.

Il passato sentimentale di Paolo Ruffini non è certo stato sereno, caratterizzato da relazioni lunghe che però si sono interrotte abbastanza burrascosamente. Dopo un matrimonio durato qualche anno con Claudia Campolongo, Ruffini ha poi avuto una relazione con Lucia Cossu e infine con Diana Del Bufalo. Quest’ultima storia è stata certamente quella che ha avuto maggior risalto mediatico, visto che l’attrice ha raccontato la fine del loro rapporto anche nel salotto di Verissimo.

Invece con Barbara le cose sembrano andare diversamente, tanto che Ruffini si dichiara pronto ad avere un figlio con lei. A 43 anni, dice l’attore, non gli era mai capitato di incontrare una donna che non fosse capricciosa ma soprattutto che desiderasse soprattutto dare e non ricevere. L’attrice venezuelana è anche una donna soddisfatta dal punto di vista lavorativo, visto che attualmente impegnata non solo nella recitazione ma anche nella musica, grazie al duo musicale chiamato Cinema2 che ha fondato con Andrea Delogu.