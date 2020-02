Paris Hilton imparentata con la Regina Elisabetta e Marilyn Monroe

Che la Famiglia reale britannica abbia parentele molto ramificate, per quanto in un ambito molto ristretto come quello della nobiltà europea, è qualcosa di appurato. Ma la notizia di una parentela segreta, per quanto lontana, con Paris Hilton ha colto tutti di sorpresa.

In un’intervista rilasciata a Cosmopolitan, infatti, l’ereditiera della catena di hotel ha infatti svelato di essere legata ai reali, avendo sangue blu. La fonte, tutt’altro che accertata e credibile, sarebbe la madre Kathy, la quale si è sottoposta a un test del DNA economico e fai da te.

“Mia mamma ha appena eseguito uno di quei kit 23andMe DNA così ho scoperto di essere imparentata con Marilyn Monroe e la Regina Elisabetta. Questo è quanto diceva il test“, ha affermato senza troppi dubbi la donna, da poco 39enne.

Nella stessa intervista la Hilton ha anche dichiarato di frequentare regolarmente una sensitiva: “Mi dicono sempre le cose più belle. Quando ero una bambina una sensitiva disse a mia nonna che sarei stata una delle donne più famose e fotografate al mondo, un giorno. Altri sensitivi hanno detto che ero legata alla Monroe, e cose del genere“. Insomma, non si può certo affermare che le fonti consultate da Paris Hilton per informarsi abbiano credenziali spendibili nel mercato della credibilità.

Tornando al proprio lavoro, la donna ha riflettuto sul proprio lavoro di apripista al ruolo di influencer: “Mi piace poter dire di aver anticipato i tempi e di aver creato un nuovo genere, uno stile di vita e un modalità lavorativa. Chiunque abbia un telefono può costruire il proprio brand, qualunque sia il talento posseduto possono usare quella piattaforma e costruirci un business. Sono molto orgogliosa, l’imitazione è la più alta forma di adulazione”