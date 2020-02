Paris Hilton: mega festa di compleanno con il nuovo fidanzato

Paris Hilton ha festeggiato il suo trentanovesimo compleanno con una mega festa, nella quale ha presentato il suo nuovo fidanzato Carter Reum. Il party, tenutosi nella sua villa di Beverly Hills, la Slivington Manor, ha visto tra gli ospiti anche la sorella Nicky, Kim e Kourtney Kardashian e Rita Ora. La festa, interamente a tema rosa e glitter, ha visto numerosi cambi d’abito della festeggiata.

Se c’è qualcuno che sa come dare una festa è certamente Paris Hilton, e questo lo sappiamo bene, sin dai suoi gloriosi anni 2000. Prima di spegnere le trentanove candeline l’ereditiera si è scatenata facendo la dj e la cubista, su brani di Britney Spears e Miley Cyrus tra gli altri. Dalle foto trapelate in rete, e dalle stories Instagram di Paris Hilton, ammiriamo non solo un mare di ospiti vip, ma anche cocktail, dolci, auto e decorazioni tutte total pink. La Barbie delle ereditiere, dopo aver fatto sorridere il mese scorso per i suoi tutorial di cucina, è pronta a rilanciare nelle prossime settimane la sua carriera da cantante.

La vera sorpresa è però il suo nuovo fidanzato, l’imprenditore Carter Reum. Seppure la coppia aveva già fatto la prima apparizione pubblica ai Golden Globes 2020, nelle nuove immagini dal party li vediamo finalmente in atteggiamenti romantici. “Il mio amore” scrive Paris Hilton, che non ha mai avuto molta fortuna con i suoi ex fidanzati.

Carter Reum ha 38 anni, ha alle spalle un solido impero finanziario, ed è produttore di liquori. Insomma, questa volta non si tratta di un boyfriend in cerca di fama e di soldi. Potrebbe essere la volta buona per la biondissima Paris. Nel 2018 aveva cancellato all’ultimo minuto le nozze con Chris Zylka. Da allora l’ereditiera, nonostante i gossip e qualche flirt, era rimasta single.

Divertente e scatenata la Paris Hilton ha festeggiato al meglio il suo compleanno, facendo parlare ancora una volta di sè