Prosegue la corsa della Nazionale italiana verso la qualificazione ai prossimi Mondiali femminili di calcio, in programma dal 10 luglio al 20 agosto 2023 in Australia e Nuova Zelanda. Dopo la vittoria allo stadio Teofilo Patini di Castel Di Sangro, dove le Azzurre hanno battuto con un netto 3-0 la Croazia, martedì 26 ottobre 2021 è la volta della partita Italia –Lituania. La sfida in diretta da Vilnius (capitale della squadra avversaria) inizia alle ore 17.30 e viene trasmessa in chiaro su RaiDue.

Con i 3 punti conquistati nell’ultimo match, l’Italia mantiene la testa del gruppo G avendo conquistato l’intera posta in palio nelle tre partite già disputate. Ma la strada verso i Mondiali 2023 è ancora lunga: le atlete, infatti, dopo aver battuto la Moldavia e due volte le croate devono disputare la gara di ritorno con le moldave e affrontare per due volte Svizzera, Romania e Lituania. Proprio contro queste ultime che le Azzurre di Milena Bertolini scendono in campo il 26 ottobre per la quarta gara del girone.

Le qualificazioni sono divise in due turni. Nel primo, le 51 nazionali sono suddivise in nove gironi e si gioca con la formula del girone all’italiana, con gare di andata e di ritorno. Le prime classificate di ogni gruppo si qualificano direttamente alla fase finale, mentre le sei peggiori seconde classificate si qualificano per il primo turno a eliminazione diretta. Anche il secondo turno è a eliminazione diretta e le due squadre vincitrici meglio classificate (al termine dei 180 minuti) si qualificheranno per la fase finale, mentre la terza si qualificherà per il playoff intercontinentale.