Presto Penn Badgley diventerà papà per la prima volta! A dare il lieto annuncio è stata Domino Kirke, la moglie dell’attore statunitense che tutti conoscono per aver interpretato l’affascinante Dan Humphrey nella serie televisiva Gossip Girl e Joe Goldberg nel thriller di Netflix You.

Domino ha voluto condividere la notizia con un post su Instagram in cui mostra per la prima volta il pancione. Per l’occasione la moglie dell’attore ha svelato i momenti dolorosi affrontati negli anni precedenti a causa di due aborti spontanei: “Di nuovo in viaggio… La gravidanza dopo la perdita è tutta un’altra cosa. Dopo due aborti di seguito eravamo pronti a rinunciare ad avere un figlio. Avevo smesso di fidarmi del mio corpo e iniziato ad accettare il fatto che non sarei mai più diventata mamma“.

Per fortuna il peggio è passato e adesso Domino è tornata a sorridere. Nel post la moglie di Penn ha fatto anche riferimento al suo lavoro di doula ovvero la figura che aiuta le donne nel percorso della gravidanza: “Come assistente alla nascita, ne ho viste e sentite di ogni. Ci vuole molto per staccarsi dalle perdite a cui ho assistito e da quelle della mia esperienza personale. Quando era incinta a 25 anni, non sapevo nulla, non avevo una comunità a cui affidarmi. Mi sono buttata inconsapevolmente nella nascita e nei suoi misteri. Adesso, dopo dieci anni di esperienza, faccio tesoro della mia comunità e delle conoscenze che ho acquisito“.

Penne e Domino si sono conosciuti nel 2014 e da allora sono inseparabili. Nel 2017 sono convolati a nozze e, adesso, possono finalmente coronare il loro sogno d’amore con un bebè. La Kirke è già madre di Cassius Riley, nato nel 2009 dall’ex compagno Morgan O’Kane, mentre l’attore diventerà papà per la prima volta.