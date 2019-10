Essenziale per applicare efficacemente i prodotti di bellezza liquidi o in crema, il pennello eyeliner permette di sottolineare lo sguardo con una linea perfetta, netta e precisa, in linea con le diverse tendenze make-up. È grazie a questo strumento, infatti, che si possono tratteggiare dei cat-eye, dei tratti più o meno grafici, sfumati o spessi sopra gli occhi, per ottenere un invidiabile effetto wow.

Il pennello eyeliner può essere di vari tipi: quello classico ha codina sottile e fine; quelli triangolari a punta sottile consentono un tratto lineare e preciso; il pennello con fibre sintetiche di altissima qualità è indicato per un tratto di precisione; alcuni sono composti da setole fitte tagliate in modo orizzontale, ideali per ottenere effetti intensi. Infine, i pennelli con la linea netta consentono di realizzare tratti spessi con facilità.

Ecco i migliori in commercio secondo la redazione di DireDonna.