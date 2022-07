Persuasione, le cose da sapere sull'adattamento Netflix del romanzo di Jane Austen

La new entry in casa Netflix è il film Persuasione, pellicola tratta dal celeberrimo romanzo di Jane Austen che vuole essere una rivisitazione moderna e fresca di un’appassionante e sempreverde storia ottocentesca. Il film arriverà sulla piattaforma di streaming a partire dal 15 luglio, e appare fin da subito molto originale sia per come le vicende sono raccontate, spesso direttamente dalla protagonista guardando in camera, sia per il linguaggio volutamente contaminato da espressioni e idiomi moderni. Sui social si è subito iniziato a discutere della nuova uscita.

Il cast

L’immediato successo del film in termini di ascolti è sicuramente dovuto anche al cast di personaggi molto conosciuti e apprezzati. Prima tra tutti la protagonista, Anne Elliot, interpretata da Dakota Johnson; l’attrice portata al successo da Cinquanta Sfumature di Grigio è oggi apprezzatissima e molto seguita soprattutto sui social. Il protagonista maschile, Frederick Wentworth, è invece interpretato da Cosmo Jarvis, anche cantautore, polistrumentista e regista britannico che ha subito riscosso grande successo.

L’impatto sui social: critiche e complimenti

Sin da subito il film è stato molto chiacchierato sui social e ha lasciato agli spettatori impressioni molto diverse fra loro. C’è chi ha trovato il tentativo di rivisitazione moderna centrato e interessante: parte del pubblico ha apprezzato questo modo fresco e originale di raccontare un grande classico. Altri invece si aspettavano una trasposizione cinematografica più fedele alle atmosfere e al romanzo di Austen e non hanno apprezzato la frivolezza e la leggerezza che spesso il film porta con sé.