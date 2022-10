Pippo Inzaghi festeggia il primo compleanno del figlio e l'arrivo della sorellina

L’occasione della festa del primo compleanno di Edoardo, il figlio di Filippo Inzaghi e di Angela Robusti, è stata quella più opportuna per dare ai tanti fans una notizia inaspettata: Filippo, Angela, il piccolo Edoardo e la cagnolina Matilde attendono con trepidazione l’arrivo di Emilia! La Robusti, infatti, è incinta di cinque mesi e la coppia ha voluto annunciare la notizia in un’altra occasione speciale, ossia il compleanno del primogenito. Su Instagram sono state pubblicate le foto inequivocabili della loro gioia.

La wedding planner da tempo ha abbandonato il palcoscenico per fare la moglie e la mamma e non ha mai nascosto il suo desiderio di allargare la famiglia. Dopo la delusione di essere arrivata seconda a Miss Italia nell’anno in cui ad essere eletta fu Giusy Buscemi, la bellissima modella ha poi partecipato come corteggiatrice a Uomini e Donne e infine ha incontrato l’attuale allenatore della Reggina, reduce a sua volta dalla rottura con Alessia Ventura. Da quel momento non si sono più lasciati e hanno coronato il loro amore prima con l’arrivo di Edoardo e poi con l’attesa della secondogenita.

Al momento la famiglia vive a Reggio Calabria: Angela ed Edoardo hanno seguito Pippo che si è trasferito lì per motivi di lavoro, in quanto ha iniziato ad allenare la Reggina. La festa del piccolo Edoardo non poteva che essere a tema, visto che sia sulla torta che sui biscotti e i cupcake erano riportati gagliardetti e palloni. Mamma e figlio per l’occasione hanno sfoggiato un look nelle stesse tonalità del bianco e dell’azzurro: Angela, in particolare, con gonna e crop top, ha lasciato in bella mostra la pancia, già molto visibile.