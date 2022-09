Uomini e Donne: è finita male tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia

L’estate che si è da poco conclusa passerà alla storia come una delle più difficili per le coppie dello spettacolo. E se sono ancora in tanti a versare lacrime amare per la fine della storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi, oggi alla liste delle coppie “scoppiate” in quest’ultima stagione si aggiunge anche quella composta da Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. La loro storia, nata durante il trono classico di Uomini e Donne, aveva fatto sognare milioni di telespettatori.

La coppia era in crisi da circa un anno. Come spesso accade, i fan erano convinti che le cose si sarebbero rimesse a posto, dato che Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia sono anche due splendidi genitori di due bambini, i piccoli Brando e Zeno. Purtroppo però, come già era emerso da alcune dichiarazioni di Eugenio Colombo lo scorso mese di agosto, i due ex protagonisti di Uomini e Donne non sono riusciti a ritrovare la magia degli anni passati.

Tra Eugenio e Francesca non è finita bene, anzi. Il primo a vuotare il sacco è stato l’ex tronista, che su Instagram ha definito la sua ormai ex ragazza “una persona che non vale niente”, accusandola di essere stata per tre giorni in albergo con un altro uomo mentre la loro cagnolina Mia stava male. Subito dopo è arrivata la replica di Del Taglia, che ha confermato la fine della storia d’amore con Eugenio, senza però voler scendere troppo nei particolari. Alla fine, l’ex corteggiatrice di U&D ha chiesto a tutti di rispettare il delicato momento, soprattutto per i figli Brando e Zeno.