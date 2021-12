Comodi, caldi, essenziali per affrontare il gelido clima invernale, i piumini sono il capo perfetto per questa stagione e non possono mancare nei nostri guardaroba. Ce ne sono di tantissimi tipi diversi, adatti a tutte le esigenze (e a tutte le tasche), ma sicuramente il modello bianco, sfoggiato da Chiara Ferragni, è il perfetto connubio di comodità e stile.

L’imprenditrice digitale, che ha trascorso il ponte dell’Immacolata in una St. Moritz innevata da cartolina, ha pubblicato vari scatti della vacanza, tra cui anche una foto che la ritrae con l’amica Veronica Ferraro in mezzo alla neve: “Migliori amiche nello stesso posto nel 2019 e nel 2021“, ha scritto Chiara mettendo a confronto lo scatto recente con una foto di una vacanza passata.

Il piumino sfoggiato da Chiara è semplicemente perfetto: bianco e caratterizzato da una texture matelassé, il punto forte di questo capo è senza dubbio il collo, reso importante da una calda pelliccia nei toni del grigio. L’accostamento di queste tonalità neutre si sposa benissimo con la carnagione di Chiara (e con il paesaggio), ed è anche molto elegante.

Chiara Ferragni ha scelto di completare il look con un pantalone beige e un cappellino di Chanel grigio, che richiama la pelliccia sul collo del piumino. Guanti neri e borsa a tracolla Prada completano il look creando un contrasto perfetto. Trucco leggero e capelli sciolti rendono Chiara elegante e stilosa.

Questo tipo di piumino è davvero perfetto per il periodo invernale e il bianco è sicuramente il colore di questa stagione. Lo si può indossare anche con outfit meno sportivi e più eleganti, come una gonna o un vestitino.