L’inverno è ormai arrivato, ed è tempo di vacanze in montagna: tra settimane bianche, escursioni in mezzo alla neve e momenti di relax sono molti i vip (e non solo) che si stanno concedendo giorni di meritato riposo nelle località di montagna più cool. Tra loro c’è anche Melissa Satta, che si è goduta alcuni giorni in compagnia del piccolo Maddox (avuto da Kevin Prince Boateng) e ha fatto impazzire i fan su Instagram con una giacca che è già diventata il must dell’inverno 2022.

In un dolcissimo scatto che la ritrae mentre gioca nella neve con il figlio, la ex Velina indossa un giaccone adatto anche alle temperature più rigide, ma che non per questo rinuncia ad essere alla moda. Il piumino, lungo fino all’altezza dei fianchi, è un modello decisamente sportivo e tecnico, pensato per la montagna. Come vuole la moda del momento, però, è un capospalla che può benissimo essere indossato anche in città: ce lo insegna proprio Melissa Satta, che pochi giorni dopo ha sfoggiato un modello simile (se non lo stesso) in alcuni scatti nel centro di Milano.

Ma, tornando in mezzo alla neve, il look della showgirl guadagna a mani basse il titolo di outfit perfetto per le vacanze invernali: un completo tecnico pensato per resistere anche ai giorni più freddi, che avvolge e riscalda come in un morbido abbraccio. Il tutto, però, con quel tocco glamour a cui non si vuole rinunciare nemmeno in montagna. Satta, infatti, ha abbinato il giaccone ad un cappellino giallo che ha fatto innamorare i follower e ad un paio di pantaloni neri, anch’essi in tessuto tecnico. Completano il look un paio di scarponcini da trekking, un accessorio irrinunciabile per tuffarsi nella neve con Maddox.