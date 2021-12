Chiara Ferragni in fatto di stile e tendenze detta sempre legge, e per questo inverno 2021 tra i tanti outfit che le abbiamo visto sfoggiare, ha indossato anche un maglione in cashmere bianco e avvolgente. Un capo caldo, comodo e stiloso che l’imprenditrice digitale ha abbinato in modo casual a un paio di pantaloni larghi tono su tono.

Il pullover è un modello a dolcevita, in cashmere ultra soft, color fiocco e con spacchi laterali, della celebre azienda Falconeri, che di filati pregiati se ne intende. L’influencer, inoltre, ha recentemente visitato anche lo stabilimento del brand ad Avio, in provincia di Trento, e più volte sul suo profilo Instagram l’abbiamo vista indossare i maglioni del brand.

Sempre sotto l’albero di casa Ferragnez, Chiara ha mostrato anche un altro pullover, questa volta grigio melange e a girocollo, mostrandosi con un look casual e “warm at home”, come scrive nella didascalia dello scatto social. L’abbinamento questa volta ha visto sfoggiare all’influencer dei leggins di velluto di una luminosa tonalità grigio perla.

Il look total white è un must per le feste natalizie e per chi ama restare al caldo con stile. Il bianco, infatti, è insieme al rosso uno dei colori per eccellenza del mese di dicembre, perfetto per creare outfit luminosi e semplici. Per dare quel tocco di colore in più si può giocare con i gioielli, con gli accessori e un make-up scintillante.