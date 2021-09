Pokémon: Detective Pikachu arriva finalmente in prima tv su Italia 1. In onda in prima serata l’11 settembre, il film è uscito nelle sale nel 2019 e vede per la prima volta le famosissime creaturine protagoniste di un live action (anche se unito a elementi di animazione CGI).

La storia ha inizio con la misteriosa scomparsa di Harry Goodman, un geniale investigatore privato. Suo figlio, il ventunenne Tim (Justice Smith), decide di indagare per scoprire cosa sia davvero successo a suo padre. Il ragazzo parte quindi alla volta di Ryme City, una città futuristica dove umani e Pokémon vivono in totale armonia e dove ogni persona deve avere un compagno Pokémon. Qui Tim trova Pikachu (la cui voce originale è quella di Ryan Reynolds), ex partner del padre, che vuole a tutti i costi aiutarlo nelle sue indagini.

Il più famoso tra i mostriciattoli amati dai bambini assume, in questo film, il ruolo di detective. Un investigatore esilarante, ma allo stesso tempo molto scaltro e brillante. In più, come si può vedere dal trailer, scopre di avere una strana connessione con Tim: il ragazzo, infatti, è l’unico essere umano a poter parlare con Pikachu. Riuscendo a comunicare facilmente, i due uniscono le forze per portare a galla la verità e ritrovare Harry, possibilmente, ancora vivo.

Il loro piano viene però messo a repentaglio da un gruppo di Pokémon che diventano stranamente aggressivi nei confronti degli umani: è l’effetto di uno strano gas viola che lo stesso Tim libera accidentalmente nell’aria. Ciò potrebbe mettere a rischio la pacifica coesistenza delle due specie che abitano Ryme City.

Il film è solo l’ultimo prodotto di uno dei franchise multimediali di maggior successo a livello mondiale: il marchio Pokémon conta una lunghissima serie videogiochi nati a partire dal 1996 (che hanno toccato tutte le generazioni di Game Boy e Nintendo), una serie animata arrivata ormai alla ventunesima stagione, più di venti film d’animazione (molti dei quali mai arrivati in Italia). Per non contare i libri, i fumetti, il merchandising e le più recenti applicazioni, come PokémonGO, scaricata più di 850 milioni di volte.