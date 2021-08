McDonald's, arrivano (anche) in Italia gli Happy Meal dei Pokémon

Tutti in fila per gli Happy Meal dei Pokémon. Per celebrare il venticinquesimo anniversario del franchise giapponese, McDonald’s ha creato un’edizione limitata dei celebri pasti dedicati ai bambini, con protagonisti Pikachu and Co., disponibili in Italia dal 27 agosto. L’annuncio è arrivato tramite social sulla pagina Facebook di McDonald’s, che in un post ha inserito un’immagine raffigurante una silhouette gialla di Pikachu su sfondo rosso.

Negli altri Paesi in cui l’iniziativa è già stata avviata, le scatole degli Happy Meal sono state distribuite in formato Pokémon, con, tra le sorprese disponibili, le carte da gioco raffiguranti gli starter di tutte e otto le generazioni di finora conosciute (Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Pikachu, Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Treecko, Torchic, Mudkip, Turtwig, Chimchar, Piplup, Snivy, Tepig, Oshawott, Chespin, Fennekin, Froakie, Rowlet, Litten, Popplio, Grookey, Scorbunny e Sobble), un raccoglitore per le carte e degli adesivi. Lo stesso format, come appare dal sito ufficiale, dovrebbe essere ripreso anche in Italia.

Negli Stati Uniti, gli Happy Meal formato Pokémon, sono stati protagonisti di un vero e proprio caso mediatico. Influencer e collezionisti, infatti, hanno preso d’assalto i ristoranti della catena per ottenere quante più carte possibili, per poi rivenderle anche online a prezzi folli. Alcuni di loro hanno comprato fino ad ottanta Happy Meal alla volta, lasciando molti ristoranti senza scorte, con i fan più piccoli privati dei gadget. Il cibo di molti Happy Meal, inoltre, è andato buttato senza nemmeno essere stato toccato.

L’iniziativa in collaborazione con McDonald’s non è l’unica che The Pokémon Company ha preparato in onore del venticinquesimo compleanno dei piccoli mostri. Tra le tante c’è stata la P25 Music, – evento musicale che ha visto la partecipazione di Katy Perry e di Post Malone – e la collaborazione con Levi’s per una nuova linea di abbigliamento con protagonisti i vari Pokemon di prima generazione.