La fabbrica dei vaccini, questo è il titolo della puntata di Presa Diretta in onda lunedì 11 ottobre 2021 su RaiTre. Dopo il cambio di programmazione dell’appuntamento precedente, a causa delle elezioni amministrative, la trasmissione di attualità torna al suo consueto giorno con la conduzione del giornalista Riccardo Iacona.

Vi raccomandiamo... Contratti Rai: a rischio anche Presadiretta

L’inchiesta protagonista della serata verte tutta sulla pandemia e sull’industria dei vaccini per il Covid-19, tra contratti opachi e clausole di segretezza, finanziamenti pubblici e profitti privati. Dopo il no dell’Europa ad Astrazeneca, la produzione di Pfizer e Moderna è destinata a salire e i Paesi dell’UE riceveranno 1 miliardo e 850 milioni di dosi di vaccino tedesco e 150 milioni di quello statunitense.

Lunedì alle 21.20 su #Rai3 LA FABBRICA DEI VACCINI.

Una puntata sulla pandemia e sui rapporti con l’industria dei #vaccini, tra contratti opachi e clausole di segretezza, finanziamenti pubblici e profitti privati@IaconaRiccardo #Presadiretta pic.twitter.com/lKO3HrVz26 — Presa Diretta (@Presa_Diretta) October 9, 2021

Presa Diretta ha portato alla luce come e quanto queste aziende hanno alzato il costo dei loro vaccini nei contratti stipulati con la Commissione Europea. Prezzi che oltretutto avranno conseguenze negative soprattutto per i Paesi poveri. Al riguardo la trasmissione è andata in Kenya insieme ad Amref Worldwide per seguire sul campo la vaccinazione di massa nel Paese.

Nonostante il rincaro, non esiste nessuna legge che regoli i prezzi che le industrie possono fissare per i loro vaccini e che vieti loro di creare un vero e proprio monopolio. A spiegarlo bene nel programma è Suerie Moon, codirettrice del Global Health Centre di Ginevra. Altro punto forte dell’inchiesta è la situazione italiana. Che fine ha fatto il vaccino made in Italy che doveva dare al Paese l’indipendenza vaccinale e rappresentare un volano nel settore della ricerca e della produzione biomedica?