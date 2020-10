Primavera Estate 2021: tendenze beauty dalle passerelle

Quello che ha visto la presentazione delle collezioni Primavera Estate 2021 è stato un mese della moda diverso dal solito e, in qualche modo, anche le tendenze beauty dalle passerelle in fatto di make-up e hairstyle ne hanno in qualche modo risentito.

Inutile dire che, con il rischio Covid-19 diffuso in tutto il mondo, il “solito” turbinio di spettacoli e sfilate non poteva andare avanti. Tuttavia, sebbene la pandemia globale abbia sicuramente messo un freno alla folla di appassionati in street style, agli afterparty e alle passerelle grandiose, non ha certo fermato la creatività. Attraverso presentazioni intime, passerelle senza pubblico ed eventi in live streaming, i brand e le maison hanno trovato modi innovativi per raccontare le tendenze moda e beauty della stagione a venire.

Quali acconciature saranno in voga quando il sole tornerà a splendere caldo? Che tipo di ombretti sceglieremo? Come truccheremo le labbra sotto le mascherine? In un periodo di incertezze, infatti, se c’è una cosa che abbiamo imparato è che non vogliamo rinunciare alla nostra porzione di bellezza, e che con una beauty routine mirata e un rossetto indelebile possiamo splendere come e più di sempre.

Primavera Estate 2021: 10 tendenze beauty dalle passerelle

Se siete curiose di scoprire come saranno capelli e trucco Primavera Estate 2021, ecco i principali trend in arrivo da Milano Moda Donna, Paris Fashion Week, Londra e New York.