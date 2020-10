Moda Primavera Estate 2021: tendenze

Cosa ci riserva la moda Primavera Estate 2021 e quali saranno le tendenze in fatto di modelli, colori, accessori? La risposta arriva, ça va sans dire, dalle sfilate degli appuntamenti più prestigiosi, con Milano Moda Donna, Paris Fashion Week, London e New York Fashion Week su tutti.

Sebbene a causa della pandemia da Covid-19 in molti abbiano rinunciati a grandi eventi con il pubblico, sebbene cocktail party e tour nel backstage siano stati cancellati, sebbene tanti brand si siano trovato a preferire le presentazioni online, lo spettacolo va avanti.

Gli stilisti, tra l’altro, hanno le idee chiare. Sono molti i trend visti in più di una sfilata, che si trasformano rapidamente in must have e in proposte che non potranno non entrare a far parte dei nostri look preferiti della prossima stagione calda.

L’autunno è appena iniziato. Ha portato con sé nuove tendenze, ma è inevitabile che già si pensi alla primavera e che già inizi a mancare il tocco caldo dei raggi di sole sulla pelle.

10 tendenze moda Primavera Estate 2021

Quali sorprese hanno riservato per la moda Primavera Estate 2021 i designer? Ci sono tendenze che hanno spopolato nel 2020 e che restano ancora salde in classifica (forse perché a causa del lockdown le abbiamo sfruttate davvero poco). Tra queste troviamo i colori al neon e le frange. E ancora macro trend che coinvolgono gli ultimi anni, travolgendo tutti i settori, dal fashion alla cultura passando per il make-up: parliamo della sfacciata passione per gli stravaganti Eighties. Non manca il giusto equilibrio tra novità, come la mascherina abbinata all’outfit, ed evergreen, il bianco e il nero, i colori neutri e quelli pastello, tra i simboli della primavera.

Vi abbiamo incuriosite? Seguiteci in questa rassegna delle 10 tendenze moda Primavera Estate 2021 da conoscere e dai copiare.