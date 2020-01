The Crown: Imelda Staunton sarà la Regina Elisabetta II nell’ultima stagione

Sono in arrivo notizie freschissime per i fan di The Crown, la serie televisiva che ha appassionato critica e pubblico di tutto il mondo. Netflix ha, infatti, annunciato il rinnovo per la quinta ed ultima stagione creata e principalmente scritta da Peter Morgan.

La stagione finale avrà anche una nuova protagonista: sarà Imelda Staunton ad interpretare la Regina Elisabetta II. L’attrice, famosa per aver vestito i panni di Dolores Umbridge della saga Harry Potter di J.K. Rowling, continuerà quindi il percorso cominciato da Claire Foy e Olivia Colman. In una dichiarazione ufficiale, la Staunton ha espresso tutto il suo entusiasmo per la partecipazione alla serie: “Ho guardato The Crown sin dalla prima stagione. Da attrice è stata una gioia vedere come l’interpretazione di Claire Foy prima e di Olivia Colman poi abbia arricchito la sceneggiatura di Peter Morgan. Sono sinceramente onorata di unirmi ad un team creativo eccezionale e di portare The Crown alla sua conclusione“.

Anche Morgan si è mostrato davvero soddisfatto della new entry riservandole parole di grande stima: “Con lei porteremo The Crown nel XXI secolo. Imelda ha un talento sorprendente ed è perfetta per il ruolo, già interpretato da Claire Foy e Olivia Colman. Inizialmente avevo immaginato sei stagioni per The Crown, ma ora che abbiamo iniziato a lavorare sulla sceneggiatura della quinta stagione, ho realizzato che rappresenta il momento perfetto per fermarsi. Sono grato a Netflix e Sony per avermi supportato in questa decisione“.

Intanto Netflix ha comunicato che sono in corso le riprese della quarta stagione della serie quindi i fan dovranno aspettare un bel pò prima di vedere sullo schermo la nuova Regina Elisabetta!