La Principessa Charlotte compie 5 anni: abito Zara per le foto di compleanno

La Principessa Charlotte ha compiuto 5 anni lo scorso 2 maggio, e indossa un abito Zara nelle nuove foto pubblicate in occasione del suo compleanno. Come di consueto Kate Middleton e il Principe William hanno pubblicato delle nuove foto per l’occasione. Dopo le nuove immagini del Principe Louis, due anni lo scorso 23 aprile, ecco i nuovi ritratti della Principessa di casa Cambridge.

La Principessa Charlotte indossa un abitino a quadri firmato Zara, della scorsa stagione, come da tradizione. Sì, perché anche il Principe George, nelle foto di uno dei precedenti compleanni, era vestito rigorosamente Zara, marchio economico tra i preferiti di Kate Middleton. Infatti la Duchessa passa con grazia da abiti firmati Alexander McQueen o Gucci, a vestiti, oseremmo dire, da grandi magazzini ma sempre alla moda.

La figlia di Kate e William così non è da meno. L’abito, che avrà avuto un prezzo davvero contenuto, è accompagnato da calze grige che riprendono la tinta dei quadri e scarpe lucide nere. Charlotte è immortalata da mamma Kate Middleton durante una giornata di volontariato al Sandringham Café, e con della pasta fatta in casa tra le mani.

Infatti la famiglia ha partecipato alle attività locali di distribuzione della spesa e di prodotti genuini ai pensionati della zona. Pare che la Principessa Charlotte sia stata molto contenta di rendersi utile, e abbia collaborato con gioia alle operazioni.

Una curiosità? La Principessa e i suoi fratelli, i Principi George e Louis hanno collaborato alla preparazione e all’imbustamento della pasta fresca che vediamo nella foto ufficiale per il quinto compleanno di Charlotte.