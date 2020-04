Principessa Charlotte: gli auguri su Zoom della Regina Elisabetta

La Principessa Charlotte compirà 5 anni il 2 maggio, e riceverà gli auguri con una videochiamata su Zoom da parte della Regina Elisabetta. La figlia di Kate Middleton e del Principe William è pronta a festeggiare il suo compleanno in quarantena. Come già accaduto al fratellino Louis, 2 anni, la scorsa settimana. Anche il Principino aveva ricevuto gli auguri di compleanno con una videochiamata dalla famiglia reale, compreso il nonno, il Principe Carlo.

Un compleanno diverso, su Zoom, per la Principessa Charlotte, la vera peste di casa Cambridge. La figlia di Kate e William non potrà festeggiare con compagni di scuola e i nonni, ma vedrà tutti in videochiamta sulla popolare app, grazie alla quale si terrà un vero party virtuale. Secondo il Daily Mail, la stessa Regina Elisabetta e il Principe Filippo interverranno per porgerle i loro auguri. Una sovrana tecnologica, ha scritto oggi qualche giornale inglese, che cerca di mantenere un clima di normalità in questo momento così difficile. I Duchi non avevano nascosto che anche in occasione della Pasqua avevano utilizzato Zoom per gli auguri.

Secondo il Daily Mail ci saranno giochi, regali e una torta, sulla falsa riga del tea party per il Principe Louis la scorsa settimana. Pare che Charlotte, molto avvezza all’uso di tablet e videochiamate, non sia affatto demoralizzata al pensiero di festeggiare in isolamento. Kate Middleton, il Principe William e i loro figli si trovano nella casa di campagna di Anmer Hall, nel Norfolk, non lontano da dove si trovano Elisabetta e Filippo.

Come di consueto c’è molta attesa per le nuove foto della Principessa Charlotte per il suo quinto compleanno, che come di consueto saranno scattate da mamma Kate. Intanto i nuovi scatti del Principe Louis stanno letteralmente conquistando il web. La famiglia al completo ha rilasciato anche un nuovo video di ringraziamento per tutti coloro che continuano a lavorare durante l’emergenza Coronavirus.