Il profumo in versione mini, lo shampoo da infilare nel bagaglio a mano, la cipria da tenere anche in una clutch: i prodotti di bellezza travel size sono perfetti per le vacanze, sia che si vada al mare che in montagna.

Zaino in spalla o trolley poco importa, i must have da mettere in valigia hanno dimensioni lillipuziane ma qualità al top, perfetti per la beauty routine anche lontane da casa.

C’è sempre da tenere a mente, infatti, che in caso di volo, creme e liquidi che si possono imbarcare non devono superare i 100 ml (o 100gr). Il rischio di non avere con sé l’indispensabile non c’è: ecco 10 prodotti travel size da portare in vacanza.

1. Peach Perfect Setting Powder Travel Size di Too Faced

Polvere opacizzante dalla formula arricchita con pesca rinfrescante e latte di fichi dolce. Leggera come una piuma, questa polvere pesca-caramellata illumina le carnagioni abbronzate e quelle scure. Aiuta ad assorbire il sebo e a ridurre la lucentezza della pelle durante il giorno.

Prezzo consigliato: 15,90 euro il formato da 3,5 g

2. Beautea Best Firming di Tealogy

I bestseller Teaology, in formato travel in una esclusiva pochette di carta “corky kraft” riciclata e riciclabile. Contiene Matcha Tea Ultra Firming Face Cream, infuso di Tè Matcha, complesso attivo di 9 ingredienti botanici, vitamine C ed E, Omega 3 e Omega 6, olio di marula; Green tea Detox face Scrub, foglie di Tè, cristalli di zucchero, olio di mandorla, olio di rosa mosqueta; White Tea Miracle Eye and Eyelids Mask, infuso di Tè Bianco, acido ialuronico a doppio peso molecolare, estratto di fiordaliso e camomilla; Black Rose Tea Micellar Shower Gel, infuso di Tè Nero, estratto di rosa canina, vitamina E, complesso idratante e acido lattico.

Prezzo consigliato: 29 euro

3. Thickening Shampoo di Bumble and Bumble

Dona corposità durante la doccia e sostegno ai capelli fini o privi di struttura, idratando e sigillando allo stesso tempo le doppie punte. Particolarmente indicato per capelli fini, che tendono ad assottigliarsi, privi di struttura o difficili da pettinare.

Prezzo consigliato: 9 euro il flacone da 50 ml

4. Eau de Parfum Herbae par L’Occitane

Formato da viaggio per l’Eau de Parfum floreale, verde e avvolgente, unisce note di bergamotto, di pepe rosa, di rosa selvatica, di rovo, di erba selvatica di cashmeran. Un profumo allo stesso tempo naturale, esplosivo e campestre.

Prezzo consigliato: 20 euro il flacone da 10 ml

5. Sun System Age Repair – SPF 50+ di Rilastil

Solare pensato specificatamente per la protezione delle pelli più mature. La sua texture fondente e corposa arricchita con Age Repair Complex aiuta a prevenire e rallentare il foto invecchiamento. La pelle risulta tonica, levigata, elastica e luminosa.

Prezzo consigliato: 22,90 euro il flacone da 40 ml

6. Dentifricio Avanzato di Regenerate

Protegge e protegge i denti ripristinando il bianco naturale. A ogni utilizzo del dentifricio, i suoi esclusivi ingredienti NR-5 forniscono un fresco apporto di minerali dello smalto.

Prezzo consigliato: 2,90 euro il formato da 14 ml

7. Travel Kit Collagene di Resultime

Trousse con le ultime novità ai Collageni Rimpolpanti in formato mini size per poter seguire un programma intensivo rigenerante anche in vacanza. Contiene: Essenza Lisciante al Collagene (da 20 ml), Gel Siero Collagene (da 15 ml), Siero Filler Contorno Occhi e labbra (da 3 ml), Trattamento al Collagene 3 in 1 (da 15 ml).

Prezzo consigliato: 19, 90 euro

8. Deo Control Spray Talc di Bioclin

Deodorante con talco di origine 100% vegetale, ricavato dall’amido di mais. Formula è arricchita con Xilitolo, con funzione antimicrobica, e Aloe Barbadensis, idratante e lenitiva.

Prezzo consigliato: 2,90 euro il flacone da 50 ml

9. Salviettine Vidermina CLX-Attiva

Realizzate in morbido tessuto, a pH acido (5,5), imbibite in una soluzione contenente un complesso antimicrobico vegetale e arricchita con Acido Ialuronico ed Estratto di Fiordaliso. Senza SLES e SLS, derivati del grano e coloranti.

Prezzo consigliato: 3,90 euro il formato da 15 salviettine

10. Kit Argan di Leocrema

Il kit contiene un latte solare all’Olio di Argan, che assicura un’efficace protezione dalle scottature, garantendo un’intensa idratazione per un’abbronzatura naturale ed uniforme; un latte Doposole Rigenerante ideale per avere una pelle elastica, idratata e nutrita dopo una giornata di sole. Il doposole all’Olio di Argan, si assorbe rapidamente donando alla tua pelle un immediato sollievo ed una sorprendente luminosità, garantendo un’abbronzatura dorata a lungo.

Prezzo consigliato: 12 euro

