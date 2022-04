Si intitola I’m Not Gay (Я не гей) il reality show russo in cui i concorrenti devono “dimostrare” di non essere gay. Stando a Kevin Rothrock, editor di Meduza, si tratterebbe di una serie YouTube con otto partecipanti uomini che si sottopongono a gare e test di virilità. Lo scopo di queste: confermare o smentire l’eterosessualità dei concorrenti.

Il programma sarebbe capitanato da Vitaly Milonov, membro della Duma di Stato apertamente anti-LGBTQIA+, che nel 2021 aveva chiesto espressamente di “confinare i gay e sterilizzarli, come si fa con i gatti“. Il politico è inoltre molto vicino al presidente Valdimir Putin. Nonché primo sostenitore della legge contro la propaganda LGBT approvata nel 2013.

Vitaly Milonov, the State Duma deputy who spearheaded Russia’s ban on “gay propaganda,” is cohosting a YouTube show called “I’m not gay,” where 8 contestants’ heterosexuality is tested & there are elimination rounds to find the one gay guy. 🤮 https://t.co/OgQj51W4Dw pic.twitter.com/1QJ2UKX7ZA — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) April 26, 2022

In Russia, il matrimonio tra persone dello stesso sesso è ancora illegale, i Gay-Pride vengono proibiti e, secondo un sondaggio del 2018 di The Moscow Times, almeno quattro cittadini su quattro considerano l’omosessualità qualcosa di deplorevole. I’m Not Gay vuole ridicolizzare chiunque non sia una persona eterosessuale. Paradossalmente, però, il programma sembra fallire nel suo intento e farsi un involontario autogol, stando alle immagini che circolano in rete.

Come riportato da Gay.it, infatti, Juan Barquin, film-maker e co-creator non binary per Flaming Classics, ha infatti affermato: