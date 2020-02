Renée Zellweger: il suo segreto di bellezza per una pelle luminosa e ringiovanita

Per Renée Zellweger questo è un vero e proprio momento di gloria, soprattutto dopo la vittoria agli Oscar 2020 come migliore attrice protagonista per la sua interpretazione in Judy.

Sui red carpet di tutte le ultimissime cerimonie ufficiali, l’attrice si è mostrata in forma smagliante con un viso radioso e ringiovanito. Il merito è della sua truccatrice Dana Hame, la specialista nella cura della pelle che collabora da anni con numerose star dello showbiz.

Per preparare la pelle al trucco, Dana punta a renderla luminosa dall’interno attraverso l’utilizzo di prodotti specifici della QMS Medicosmetics. Il trattamento in questione è il QMS 3-Step: si tratta di un sistema altamente concentrato che combina i sieri avanzati del collagene e degli acidi esfolianti della frutta così da rendere la pelle più soda, liscia e radiosa.

I prodotti da combinare per avere i risultati di Renée sono tre. Il primo è il 1 x Day Collagen ovvero un siero idratante che aiuta a proteggere la pelle dagli agenti esterni grazie ad una tecnologia avanzata di collagene e acido ialuronico. Si passa al 1 x Night Collagen che è progettato per agire durante le ore notturne: con questo prodotto la pelle risulta più omogenea e vengono ridotte le linee di espressione e le rughe sottili. Il trio di bellezza è completato dal 1 x Active Exfolliant 11%, un fluido esfoliante che ha un delicato effetto peeling rendendo la pelle luminosa, liscia e piena di vitalità.

A guardare la pelle della diva di Judy, i risultati ci sono eccome: alla consegna dell’Oscar sul palco del Dolby Theatre la star era più luminosa che mai e non solo per la gioia della vittoria!