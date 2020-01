Renee Zellweger: in vendita la sua casa d’infanzia in Texas

La casa d’infanzia di Renee Zellweger in Texas è stata messa in vendita alla cifra di 750 mila dollari. Si tratta di un bungalow che si estende su oltre due acri di terra a Katy, un piccolo centro abitato situato nella contea di Harris.

La star de Il diario di Bridget Jones è cresciuta proprio in quella casa negli anni Ottanta, periodo in cui ha cominciato ad appassionarsi alla recitazione mentre frequentava la Katy High School. La famiglia Zellweger ha abitato nel bungalow per pochi anni ma nel quartiere vivono ancora moltissime persone che hanno conosciuto Renee quando ancora era un’adolescente come tante altre.

L’attrice, che oggi ha 50 anni, era un membro attivo della scuola: oltre ad essere una ginnasta e una cheerleader, giocava a calcio, basket e baseball. Dopo il diploma ha frequentato l’Università del Texas ad Austin laureandosi nel 1991. Da quel momento in poi ha intrapreso la sua carriera sui set cinematografici diventando una delle interpreti più acclamate di Hollywood.

L’agente immobiliare che si occupa della vendita della casa Chrissy Namaki ha, ovviamente, affermato che la popolarità dell’attrice potrebbe influire positivamente sulla conclusione di un affare: “Sicuramente tutto ciò ha contribuito a generare un certo interesse per la proprietà“. Senza dubbio il bungalow potrebbe far gola a molti acquirenti: si tratta di un’abitazione immersa nel verde con quattro camere da letto, due bagni e un campo da baseball nel cortile. Intanto per incentivare la vendita l’agenzia immobiliare ha organizzato un party all’aperto previsto per il prossimo 25 Gennaio!