Dopo il successo del 2020, Ricomincio da RaiTre torna in prima serata, appunto sul terzo canale, il 18 settembre. Il programma è nato alla fine del 2020 per rispondere alla difficile situazione in cui il mondo degli spettacoli dal vivo si trova a causa della pandemia. Al centro c’è il teatro: i conduttori presentano una selezione delle rappresentazioni che andranno in scena nella stagione 2021, con anticipazioni, brani di repertorio, interviste. Al timone ci sono Andrea Delogu e Stefano Massini.

Quest’ultimo è uno scrittore e drammaturgo fiorentino noto in tutto il mondo: i suoi testi sono stati tradotti in ventiquattro lingue. Laureato in Lettere Antiche, da giovanissimo inizia a frequentare l’ambiente teatrale e nel 2001 diventa assistente di Luca Ronconi, il quale lo incoraggia a scrivere testi originali. Inizia così la sua carriera da drammaturgo, che lo porta già nel 2005 a ottenere il premio Tondelli. Negli anni successivi scrive diversi spettacoli, come Lehman Trilogy, ispirata alla crisi economica del 2008, che viene rappresentata in tutti i teatri più importanti del mondo, da Broadway al National Theater di Londra.

Vi raccomandiamo... Monica Bellucci racconta Maria Callas a teatro

Dal 2015, in seguito alla scomparsa di Ronconi, diventa consulente artistico del Piccolo Teatro di Milano, uno dei più prestigiosi d’Italia. Molti dei suoi testi vengono messi in scena da nomi importanti dello spettacolo: 7 minuti debutta nel 2014 con la regia di Alessandro Gassman e in seguito diventa un film diretto da Michele Placido. Lo stesso Placido cura la regia di L’ora di ricevimento, con protagonista Fabrizio Bentivoglio.

Una carriera costellata di successi, quindi, quella di Stefano Massini, che negli ultimi anni è diventato anche un volto noto della televisione grazie alla sua partecipazione fissa al programma di approfondimento politico di La7 Piazzapulita, condotto da Corrado Formigli. Da 2020 affianca Andrea Delogu nello show dedicato alla sua grande passione, il teatro.