L’attesa per la nuova edizione di Ricomincio da Raitre è finita. Lo show del sabato sera condotto da Stefano Massini e Andrea Delogu va in onda, come il titolo stesso dice, sul terzo canale della tv di Stato sabato 11 settembre 2021. Dal Teatro Sistina di Roma il programma mette al centro il mondo del teatro e dello spettacolo dal vivo, duramente colpito dalle conseguenze della pandemia. Per due serate, la seconda è prevista per sabato 18, la coppia annuncia in anteprima quelle che saranno le rappresentazioni teatrali della stagione 2021/2022.

Andrea Delogu è una scrittrice, presentatrice televisiva e conduttrice radiofonica. Nasce a Cesena il 23 maggio 1982 e i primi anni della sua vita li passa all’interno della comunità di San Patrignano, dove si erano conosciuti i suoi genitori. Il padre, Walter Delogu, è stato anche l’autista di Vincenzo Muccioli fino al 1994. Questa parte della sua vita Andrea l’ha ricostruita nel romanzo La collina, scritto insieme ad Andrea Cedrola e nella docu-serie del 2020 di Netflix SanPa – Luci e tenebre di San Patrignano.

Debutta in televisione nel 2002, entrando a far parte del corpo di ballo dello show di Italia 1 Mai dire domenica. Nel 2004 è una delle ragazze che fanno parte del cast di Campioni, il sogno, un reality calcistico. Subito dopo su Match Music conduce il programma A casa di Andrea, di cui è anche autrice. Appassionata di musica cura anche il blog su Panorama chiamato She-can-dj. Per 4 anni di seguito conduce la cerimonia finale dei premi della rete, i MIA – Macchianera Internet Awards.

Da qui è un susseguirsi di conduzioni di successo, quasi tutte sulle reti Rai. In radio è presente con il programma I Sociopatici e nel 2015 è tra i giurati della commissione musicale di Sanremo Giovani. Questa esperienza la porta tra i conduttori radiofonici della diretta del Festival di Sanremo 2016, che è solo una delle prime. Numerose le trasmissioni musicali in cui ha prestato servizio come l’Eurovision Song Contest, il concerto evento One Love Manchester, Dance Dance Dance. Dal 29 giugno 2020 ha condotto La vita in diretta Estate in coppia con Marcello Masi.