Rihanna è pronta ad avere un bambino, anche da sola

Progetti di vita importanti, quelli rivelati da Rihanna nel corso di un’intervista concessa a British Vogue, che questo mese le dedica la copertina. La cantante 32enne ha infatti ha ammesso di essere molto allettata dall’idea della maternità.

L’artista originaria delle Barbados, rispondendo a una domanda in cui le si chiedeva come si vedeva da qui a 10 anni, ha risposto candidamente: “Avrò dei bambini. Tre o quattro“. Ma Rihanna, da donna sfrontata e provocatoria qual è, ha subito troncato sul nascere l’implicito sottinteso della possibilità di un partner al suo fianco.

Non è affatto così, si è premurata di spiegare, sostenendo che non è necessario che i bambini abbiano due genitori: “Mi sembra che la società voglia farmi sentire come se stessi facendo qualcosa di sbagliato. Ti sminuiscono come madre, se non c’è un padre nelle vite dei tuoi bambini. Ma l’unica cosa che conta è la felicità, questa è l’unica relazione sana tra un genitore e il suo bambino. L’amore è l’unica cosa che serve per allevare un figlio”.

Nel frattempo, a proposito di parti, in questo caso artistici, l’ultimo album di Rihanna risale a 3 anni fa: un ritardo comprensibile visto l’impegno della donna nel mondo del beauty e della cosmetica. L’ultima collaborazione è stata invece con il cantante e beatmaker canadese PartyNextDoor, per la canzone Believe it. Tuttavia la popstar ha detto che sta lavorando su un nuovo disco, per la gioia dei suoi fan: “Non posso dire quando lo pubblicherò, ma mi sono messa alacremente al lavoro“.

Cosa aspettarsi? L’artista si è decisamente mantenuta sul vago, pur confermando la diceria che vorrebbe il suo prossimo progetto avere forti influenze reggae: “Non voglio che i miei album abbiano dei temi. Non ci sono regole o formati, solo buona musica. Penso di non avere limitazioni. Ho fatto tutto, provato ogni genere e ora sono aperta a qualunque cosa“.