Robbie Williams si riunirà con i Take That per un concerto online. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming. L’iniziativa è nata per raccogliere fondi destinati a contrastare l’emergenza Coronavirus che in Inghilterra sembra non volersi ancora arrestare. Con questa reunion i fan potranno rivedere Robbie riunirsi alla formazione originale insieme a Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald. La band è ancora attiva, nonostante la defezione di Williams, che torna sporadicamente a lavorare con loro, e Jason Orange, ritiratosi a vita privata nel 2014.

La performance sarà trasmessa durante il Meerkat Music, uno show che raccoglie fondi destinati al supporto delle terapie negli ospedali attraverso la musica. Meerkat Music aprirà il proprio canale YouTube venerdì prossimo e trasmetterà l’evento in diretta anche su Facebook. Una fonte ha dichiarato al The Sun che il concerto sarà trasmesso su Internet e ogni membro della band si esibirà dalla propria case in modo che non stiano davvero insieme.

In merito all’evento i Take That hanno scritto sul loro sito: “Ci ricongiungeremo con il nostro vecchio amico online per uno spettacolo unico. È sempre bello tornare insieme a Robbie.”

L’ex membro della band si è dichiarato molto entusiasta in merito all’iniziativa e ha dichiarato: “Anche se non riusciremo ad andare in uno stadio per l’evento, porteremo lo stadio a casa dei nostri fan.” Il gruppo, come d’altro tutti gli artisti in questo periodo, ha già organizzato un’iniziativa lo scorso mese. Gary e Robbie avevano organizzato una diretta esibendosi sulle note del singolo Shame, in una versione inedita. Il gruppo musicale è stato fondato nel 1990 ed è rimasto attivo fino al 1996. Si è riunito nel 2005 e ha pubblicato numerosi nuovi album di successo. Robbie Williams è tornato nella band nel 2010, per uscirne nuovamente nel 2012 per impegni solisti ma ogni tanto concede ai fan un ritorno sul palco con i Take That. La formazione attuale è composta solo da Gary, Howard e Mark, dopo la scelta del 2014 di Jason di ritirarsi dalle scene.