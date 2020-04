Robbie Williams padre modello canta una ninna nanna al figlio Beau (video)

Non c’è dubbio che tra le tante celebrità che stanno trascorrendo al meglio la quarantena provocata dal Coronavirus ci sia Robbie Williams. Altri avranno case più grandi, gadget più interessanti e famiglie più numerose, ma l’ex Take That sta dando prova sui social di amare profondamente i figli e la moglie.

È stata proprio la consorte Ayda Field a documentare con un video apparso su Instagram la tenerezza con cui Williams culla tra le proprie braccia il figlio Beau, nato da pochissimo. Il neonato sembra tranquillo e sereno, anche grazie al canto del padre che intona la canzone Ghost on the Canvas di Glen Campbell.

La nascita di Beau è stata annunciata solo lo scorso San Valentino e i fan ovviamente sono impazziti per la notizia, così come per il video, che è poi stato seguito da una diretta Instagram di un’ora durante la quale ha risposto alle domande di tutti coloro che erano collegati, riprendendo a cantare in quello che ha chiamato un “Coronaoke”.

Ma non sono mancati aggiornamenti a metà tra l’ironico e il preoccupante: “Ecco cos’è successo da quando abbiamo parlato l’ultima volta. L’elettricità è saltata, niente internet o luci… il che è un problema per qualcuno che deve andare al bagno tre volte prima di addormentarsi. Ho quasi strisciato a terra per non inciampare in qualcosa. Ma per fortuna la connessione è tornata oggi, così come l’elettricità“.

Inoltre Robbie ha mostrato ai suoi follower la stanza da pranzo che è stata decorata con alcune immagini che ha dipinto di persona su cartone. Inoltre, mostrando la pancia piatta, ha confermato quella che è la sua dieta, visibile sul tavolo: “Una moussaka o del curry, qualunque cosa sia non ha carboidrati o carne all’interno“. L’artista ha poi rivelato di aver smesso di fumare da un anno e quattro mesi.

Inoltre Williams ha confessato di voler rinnovare i propri voti nuziali insieme ad Ayda, la quale è la protagonista di un altro video in cui la si vede alla prese con la rasatura dei capelli del marito, operazione ormai sempre più diffusa in tempi di quarantena.