Robert Pattinson è l’uomo più bello al mondo, lo dice la matematica

Che Robert Pattinson avesse uno stuolo di ammiratrici e ammiratori potenzialmente infinito era cosa notoria, ma ora a decretare il suo status di uomo più bello al mondo è arrivata persino una spiegazione di natura matematica, applicando le regole della sezione aurea ai tratti del viso.

Ovviamente parliamo di una comparazione che si focalizza sui personaggi famosi, ma da quanto afferma il chirurgo plastico Julian De Silva, che ha condotto lo studio utilizzando una tecnologia di mappatura del viso, l’attore britannico avrebbe ottenuto un punteggio del 92,15%.

La percentuale corrisponde all’idea di perfezione fisica insita nell’antica formula elaborata dai matematici greci, che oggi viene applicata anche alle caratteristiche fisiche. Il rapporto viene calcolato dividendo la lunghezza di un viso per la sua ampiezza, così come altri aspetti tra cui la vicinanza degli occhi: la cifra così ottenuta deve essere quanto più possibile vicina a 1.618.

Pattinson ha così battuto rivali molto accreditati come Brad Pitt, Idris Elba e David Beckham, solo per citarne alcuni, che si sono dovuti accontentare di un piazzamento più basso nella lista stilata dal chirurgo, che a Londra gestisce il Centre for Advanced Facial Cosmetic & Plastic Surgery. Secondo De Silva Pattinson figura nella top five anche grazie alla sua mascella cesellata; a frenare la perfezione solo le labbra sottili e piatte.

L’attore Henry Cavill arriva subito secondo, con uno scarto di un mero o.41% in meno rispetto a Pattinson. Il terzo gradino di questa classifica è invece occupato da un altro bellissimo di Hollywood, Brad Pitt. Seguono poi i nomi di George Clooney, Bradley Cooper, Idris Elba, Hugh Jackman, Ryan Gosling e Kanye West.