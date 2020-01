Victoria e David Beckham: le foto della casa da 31 milioni di sterline

Victoria e David Beckham sono spesso in giro, ma di certo quando tornano a casa esclamano «casa dolce casa»! Perché la loro grande villa è una vera e propria reggia. Situata nella zona di Holland Park, a Londra, vale 31 milioni di sterline, anche grazie alla ristrutturazione da 8 milioni di sterline fatta nel 2016. La coppia ha pubblicato più volte foto della loro dimora, mostrandosi fiera del posto in cui vivono. La facciata è in puro stile vittoriano ma all’interno è dotata di tutti i comfort.

Naturalmente non può mancare una palestra, dotata di attrezzi di ultima generazione per gli allenamenti quotidiani di Victoria, David e tutta la famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Who said I can’t do yoga.. 🧘‍♀Wearing new #ReebokxVictoriaBeckham post-workout. #BendItLikeBeckham x VB #WorldofVB Un post condiviso da Victoria Beckham (@victoriabeckham) in data: 6 Set 2019 alle ore 3:15 PDT

Ma il posto che Victoria sembra amare più degli altri è l’ingresso, nel quale la ex Spice Girl scatta molte delle sue foto. Qui vediamo un’imponente scala che porta al piano di sopra e una finestra che dà sul retro, dove si trova il giardino.

Visualizza questo post su Instagram Back to work in a monochrome look from a collection I’m launching very soon!! x VB Un post condiviso da Victoria Beckham (@victoriabeckham) in data: 10 Gen 2020 alle ore 1:00 PST

Ma, come ogni casa che si rispetti, è il soggiorno ad essere il luogo più accogliente e amato da tutta la famiglia. Colori neutri, sul crema, un semplice parquet, un arredamento sobrio, ravvivato da una carta da parati con motivi floreali, e un grande camino intarsiato rendono il luogo un ritrovo caldo in cui passare del tempo insieme.

Visualizza questo post su Instagram Kisses from Harper Seven on #worldkindnessday X VB Un post condiviso da Victoria Beckham (@victoriabeckham) in data: 13 Nov 2019 alle ore 2:28 PST

La cucina è molto grande e non potrebbe essere diversamente in una famiglia di sei persone. Spicca per un gusto retrò, fatto di armadietti neri e pentole di rame appese al soffitto, ma naturalmente non mancano i migliori elettrodomestici disponibili sul mercato.

Visualizza questo post su Instagram Easy like Sunday morning ♥️ My little chef 👩‍🍳 thank you for my bacon sandwich 🥪 watch out Chef @gordongram Un post condiviso da David Beckham (@davidbeckham) in data: 20 Gen 2019 alle ore 3:43 PST

La sala da pranzo è elegante come il resto della casa, con un lungo tavolo da pranzo in legno, panche e luci in stile industriale, il tutto spesso abbellito da vasi con fiori freschi.

Visualizza questo post su Instagram When u have jetlag at 6! X Sleepy Harper x 💕💕💕💕💕💕 Un post condiviso da Victoria Beckham (@victoriabeckham) in data: 30 Ott 2017 alle ore 10:19 PDT

Le numerose foto della coppia ci permettono anche di scoprire uno dei bagni, quello utilizzato da Victoria, che non lesina consigli su come truccarsi.

Visualizza questo post su Instagram Don't be afraid of pink ladies.. My latest Beauty Series is now live.. with a sweet interruption from my family! Shop the look and watch the video at the link in my bio or make an appointment at my Dover Street store to learn how! x VB victoriabeckham.com #VBxEsteeLauder @esteelauder Un post condiviso da Victoria Beckham (@victoriabeckham) in data: 12 Set 2017 alle ore 9:26 PDT

Non c’è bisogno di dirlo: anche questo è un ambiente extra lusso. La casa consta anche di una dependance pensata per il figlio maggiore Brooklyn e di un bellissimo giardino curato in ogni dettaglio ma molto vissuto dai figli della coppia.