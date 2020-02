Bradley Cooper e Irina Shayk insieme all’after party dei BAFTA 2020 (foto)

Bradley Cooper e Irina Shayk sono stati fotografati insieme all’after party dei BAFTA 2020 per la prima volta dalla separazione, avvenuta otto mesi fa. I due, che non venivano avvistati insieme dai giorni successivi agli Oscar 2019, hanno posato sorridenti per uno scatto. Per caso o forse no, la ex coppia più chiacchierata degli ultimi 12 mesi, sorride serena. E pensare che i due si concedevano difficilmente per foto di coppia persino quando erano insieme. La festa era stata organizzata da British Vogue e Tiffany & Co.

Pace fatta o la guerra non c’è mai stata? Irina Shayk era andata via di casa, da sola, con un piccolo trolley, e da allora non li avevamo mai più visti insieme. Neanche Lea, la figlia di due anni, era riuscita a riavvicinarli. Archiviati i gossip a quanto pare infondati, che parlavano di una relazione tra Bradley Cooper e Lady Gaga, della loro situazione sentimentale non si era saputo quasi più niente.

Un ritorno di fiamma? No, la stessa modella aveva parlato serenamente al passato di questa relazione su Vogue UK nelle scorse settimane. “Siamo stati molto fortunati a provare ciò che abbiamo provato l’uno per l’altra“. E proprio il direttore della rivista, Edward Enninful, ha postato la foto che li ritrae di nuovo insieme.

“Due persone fantastiche non devono necessariamente creare una bella coppia” aveva aggiunto Irina Shayk. “Ritengo che in ogni buona relazione ognuno dia il suo meglio e il suo peggio, è la natura dell’essere umano“.

Eppure gli altri invitati dell’after party dei BAFTA 2020 parlano di due ex che si guardavano con gli occhi adoranti e che si cercavano tutta la serata. Nell’anno in cui tutti parlano del ritorno della coppia formata da Brad Pitt e Jennifer Aniston, anche Irina e Bradley torneranno insieme? Forse per il bene della figlia Lea, di soli due anni, o forse perché, come scrive il Daily Mail, non hanno mai davvero smesso di amarsi.