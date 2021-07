Robin Williams, ecco alcune partner dei suoi film per ricordarlo

Robin Williams il 21 luglio 2021 avrebbe compiuto 70 anni e chissà cosa avrebbe regalato ancora al mondo del cinema, quanti altri film avrebbe fatto. L’attore, morto l’11 agosto del 2014, è stato uno dei più versatili di Hollywood, nonché uno dei più prolifici: Williams partecipò a oltre 60 pellicole dimostrandosi capace di calarsi in interpretazioni sia comiche sia drammatiche.

Sin dai suoi esordi, in Mork & Mindy, Robin conquistò pubblico e critica di tutto il mondo. Ecco alcuni dei suoi film più famosi e le attrici che hanno recitato con lui.

È difficile scegliere solo alcuni lavori ma di certo non si può parlare della carriera di Robin Williams senza nominare Mork, l’alieno che viveva a casa di Mindy: un ruolo che regalò molta visibilità all’attore che al suo fianco aveva Pamela Gene “Pam” Dawber, anche lei classe 1951.

Nel film Popeye – Braccio di ferro del 1980, diretto da Robert Altman, Robin ebbe il suo primo ruolo come protagonista: Olivia fu interpretata da Shelley Duvall, tra i protagonisti quello stesso anno in Shining, diretto da Stanley Kubrick.

In Risvegli, per la regia di Penny Marshall, sul set con Robin Williams c’era l’attrice Penelope Ann Miller, nota al grande pubblico soprattutto per il ruolo di coprotagonista nel film Carlito’s Way.

La leggenda del re pescatore è un film del 1991, diretto da Terry Gilliam con Robin Williams e Mercedes Ruehl, vincitrice dell’Oscar come miglior attrice non protagonista nel 1992 proprio per questo film.

Nella esilarante pellicola di Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre, diretta nel 1993 da Chris Columbus, l’attore recita con Sally Margaret Field, vincitrice di due premi Oscar per i film Norma Rae e Le stagioni del cuore.

Patch Adams, film tragicomico del 1998, vede Robin Williams duettare con Monica Potter, Carin Fisher nella trama, una collega di Patch che condivide con lui il sogno di creare una clinica medica costruita attorno alla filosofia di curare i pazienti usando umorismo e compassione.