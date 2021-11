Rocío Muñoz Morales e la dedica ai genitori per le nozze d'argento

Un amore lungo oltre mezzo secolo, quello tra i genitori dell’attrice spagnola Rocío Muñoz Morales, 33 anni, compagna di Raoul Bova. Rocio ha condiviso su Instagram una commovente dedica ai genitori Maria Pilar e Manuel, che hanno felicemente festeggiato 50 anni di nozze, giurandosi un’altra volta fedeltà eterna.

“Grazie per l’amore che ci avete insegnato, che ci avete fatto vivere insieme a voi in questi 50 anni, Manuel e Maria Pilar. Per questi anni passati insieme, per i belli e brutti momenti condivisi senza mai lasciarvi, né lasciarci. Senza voler essere il matrimonio perfetto, avendo sbagliato, ma ancora uniti come il primo giorno, con una luce negli occhi di due persone che si amano veramente e profondamente”, ha scritto l’attrice su Instagram, postando alcuni scatti dei genitori fuori dalla Basílica de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli di Madrid, e di una foto sbiadita del giorno delle loro nozze.

Vi raccomandiamo... La prima foto della figlia di Raoul Bova e Rocìo Morales

“Il fuoco d’amore che avete sentito il giorno che vi siete scelti, ieri si è rinnovato dopo 50 anni per amarvi nuovamente giorno dopo giorno. Grazie per aver formato questa famiglia, per averci dato la vita, per i valori che ci avete trasmesso, per combattere i problemi, per favorire l’unione tra le vostre figlie. Che famiglia avete formato! Viva gli sposi!”, ha concluso l’attrice spagnola, madre di due bambine, Luna e Alma, avute da Raoul Bova, conosciuto sul set del film Immaturi.