Romina Carrisi, dedica al figlio in arrivo: "Ti insegnerò amor proprio e rispetto"

È iniziato il conto alla rovescia in vista del giorno in cui Romina Carrisi, incinta di otto mesi, diventerà mamma per la prima volta. La figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power è in attesa di un maschio, frutto del suo amore con il regista Stefano Rastelli, conosciuto nel periodo in cui entrambi lavoravano a Oggi è un altro giorno, che ha 17 anni più di lei.

La 36enne ama condividere con i suoi follower sui social le emozioni che sta provando in questo periodo così speciale e lo ha fatto anche ora, pubblicando un suo scatto con il suo pancione ormai evidente.

A corredo dell’immagine, lei ha voluto scrivere una dedica dolcissima al suo bimbo, in cui comunica come si augura lui possa diventare: “T’insegnerò l’amor proprio, che la prima relazione che devi avere è con te stesso perché detterà di conseguenza tutte le altre. T’insegnerò il rispetto, per le religioni, culture, pensieri e vissuti diversi dal tuo. T’insegnerò ad essere libero di esprimerti senza offendere, difenderti senza essere aggressivo, viaggiare senza perderti. Non vedo l’ora di conoscerti, amore mio. Siamo in tanti ad aspettarti” – ha scritto Romina Carrisi.

Il parto dovrebbe avvenire il 14 gennaio 2024, come aveva rivelato lei stessa a Verissimo. Questo è il suo primo figlio, mentre il compagno ha avuto due figlie da una precedente relazione, Emma, 19 anni, e Lola, 17 anni.