Romina Power sulla figlia Ylenia Carrisi: "L’amore era vero e palpabile"

Romina Power ha postato un tenero ricordo di sua figlia Ylenia Carrisi, scomparsa nel 1994 a New Orleans e non ancora ritrovata. La cantante non ha infatti mai smesso di cercarla, e il suo profilo Instagram è costellato di sue foto, dalla tenera età fino a poco prima della scomparsa.

“L’amore che c’era tra Ylenia e la nona Iolanda era vero e palpabile”, ha scritto la cantante, a corredo di una foto nella quale nonna e nipote si abbracciano guardando nell’obiettivo.

Proprio poche settimane fa, del resto, Romina Power aveva parlato della figlia alle telecamere di Verissimo, sostenendo di avere la sensazione che sia ancora viva. “Io non auguro a nessuno quello che ho vissuto e quello che ho passato. Siamo messi davanti a una prova e non sono l’unica, chissà quante mamme hanno vissuto quello che ho vissuto io. Negli Stati Uniti, i bambini spariscono ogni giorno”, ha detto a Silvia Toffanin.

La giovane era sparita all’età di 24 anni mentre si trovava negli Stati Uniti: dopo un viaggio di famiglia a New Orleans nel 1993, insieme alla madre e al padre Al Bano, la giovane vi si era recata di nuovo pochi mesi più tardi, per trascorrere lì un periodo sabbatico. Risale al 6 gennaio 1994 il suo ultimo avvistamento, all’interno dell’hotel cittadino LeDale. Poi, più nulla.

“I miei giorni a New Orleans, alla ricerca di mia figlia Ylenia, sono stati estremamente difficili. Non ho mai smesso di cercarla e ho questa profonda sensazione che sia viva da qualche parte nel mondo. Fino ad oggi, non è stato trovato alcun indizio, ma non mi arrenderò mai”, aveva concluso Romina Power in trasmissione.