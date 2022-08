Sabrina Salerno e la ricetta segreta per far durare un rapporto di coppia

Nessuno avrebbe scommesso sulla durata della storia d’amore tra Sabrina Salerno ed Enrico Monti, nemmeno gli amici più cari. Un incontro voluto dal caso, il loro. L’uomo assiste a un concerto di Sabrina Salerno allo stadio di Rovigo nel 1992. La cena prevista dopo lo spettacolo, in compagnia della cantante e di altri amici, gli conferma quello che aveva provato vedendola sul palco: quella donna gli piace, è magnetica, seducente. L’uomo però sa che deve bloccare sul nascere queste sensazioni: non solo è sposato, ma da qualche mese è diventato anche papà.

“L’amore non lo spieghi con la logica” ribatte Sabrina Salerno che dichiara di aver avuto pochi fidanzati prima di Enrico Monti. La coppia supera le prime difficoltà e nel 2004 nasce Luca. Nel 2006 si sposano, dopo la separazione sofferta di lui con la moglie. Oggi, dopo 30 anni, si amano ancora come il primo giorno. Il segreto? I due non hanno nessun dubbio, la ricetta è semplice: tanta stima, rispetto e un pizzico di gelosia! E non potrebbe essere altrimenti, visto che Monti ha sposato una donna considerata un vero e proprio sex symbol!

“Tutto il mondo vorrebbe avere un rapporto con Sabrina” afferma l’uomo, autore delle seducenti foto pubblicate sul profilo Instagram di Salerno. Monti si dichiara orgoglioso della bellezza prorompente e sensuale della moglie e non perde occasione per immortalarla. Sabrina Salerno, dal canto suo, ha cercato di moderare negli anni il carattere focoso. In passato, racconta, ha fatto delle tremende scenate di gelosia al marito, come quella volta in cui ha rischiato di distruggere una camera d’albergo dopo aver scoperto una serie di messaggi equivoci sul suo telefonino!