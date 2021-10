La domenica mattina di RaiDue si arricchisce con il nuovo programma Citofonare Rai2, condotto da Paola Perego e Simona Ventura. In onda dal 3 ottobre 2021 la trasmissione mostra i luoghi più belli d’Italia sotto il patrocinio del FAI, i musei e i mercati più curiosi. Si parla anche degli spettacoli teatrali e cinematografici previsti nel weekend e, con i giochi telefonici, gli spettatori possono aggiudicarsi premi di vario genere.

Ospite della rubrica L’intervista vip della prima puntata è Sabrina Salerno che con Paola e Simona ripercorre le tappe della sua carriera. La 53enne, cantante, attrice e showgirl italiana è da poco tornata alla ribalta per essere una delle concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle. Nel talent show, al via su RaiUno sabato 16 ottobre 2021, Sabrina è in coppia con il ballerino Samuel Peron.

In occasione del trentennale di Siamo donne, insieme a Jo Squillo, ha realizzato un nuovo videoclip del brano in collaborazione con Netflix, per promuovere la serie televisiva Sky Rojo. Nel febbraio 2020 viene scelta da Amadeus come una delle co-conduttrici del Festival. Grazie a questo è stata una delle dieci personalità (insieme a Nilla Pizzi, Johnny Dorelli, Loretta Goggi, Anna Oxa, Lorella Cuccarini, Gianni Morandi, Arisa, Emma Marrone e Fiorello) ad essere stata sia in gara sia presentatrice della kermesse.

Nata a Genova il 15 marzo 1968 ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come modella per poi esordire nel 1986 come cantante con il brano Sexy girl. La canzone, prodotta da Claudio Cecchetto, è stata la sigla del Festivalbar 1986. Il vero successo arriva un anno dopo quando Sabrina scala le classifiche musicali con l’iconica Boys. Attrice in diversi film sia per il cinema che per la tv, come Grandi Magazzini, Stars 80 e Tutti gli Uomini sono uguali. Si è esibita anche in teatro con Uomini sull’orlo di una crisi di nervi, di Alessandro Capone ed Emozioni, per la regia di Sergio Japino.