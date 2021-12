L’attesissimo film House of Gucci diretto da Ridley Scott è finalmente approdato nelle sale cinematografiche italiane il 16 dicembre. E tutti gli occhi sono puntati su di lei, Lady Gaga, che nella pellicola interpreta Patrizia Reggiani, protagonista indiscussa del film che racconta la storia della casa di moda Gucci tra gli Anni ’70-80, in un mix pericolosissimo di intrighi, giochi di potere e abiti meravigliosi.

E sono senz’altro questi ultimi a giocare un ruolo fondamentale: pellicce, trench, foulard, giacche, in House of Gucci Lady Gaga sfoggia dei look (vintage e non) davvero stupendi. Capi firmati Max Mara e Sandro Paris, alcuni trench Burberry e naturalmente una grossa selezione di pezzi firmati dalla maison fiorentina – che per l’occasione ha aperto le porte del suo ricco archivio – da cui non si può non trarre ispirazione. Vediamo quali sono i più belli.

Mini dress bianco, in pizzo, con giacca coordinata da mettere sulle spalle. Lady Gaga con questo vestitino da cocktail bianco rappresenta alla perfezione Patrizia Reggiani, una delle donne più in vista del jet-set italiano e internazionale. Da notare la cinta nera con la fibbia in oro che fa da contrasto al bianco dell’abito mettendo in evidenza il punto vita (e facendo pendant con la pochette).

Look total black e mega occhialone. Che chiedere di più? Qui Lady Gaga indossa un maglioncino nero a collo alto impreziosito da dettagli luminosi in argento abbinato ad una giacca di pelle con collo di pelliccia lungo fino ai piedi. I maxi occhialoni con le lenti scure e gli orecchini pendenti completano un look super.

Vestito rosso con taglio diagonale e bottoni che corrono lungo i bordi per accompagnare la silhouette. Con questo abitino Lady Gaga impersona al meglio lo stile Anni ’80, abbinandolo ad una maxi pelliccia lasciata aperta sul davanti. Come sempre sono gli accessori a fare la differenza: gli orecchini, gli occhiali da sole, il bracciale e la meravigliosa collana, che riprende l’intarsiatura dei bottoni. Meravigliosa.

Pelliccia e vestitino Gucci: per questo outfit i costumisti hanno attinto direttamente dalla collezione della Maison. Iconico e glamour, il look è completato dalla borsetta (sempre di Gucci), abbinata a dei guanti neri di pelle. Un look perfetto.

Abito di raso rosso con maxi scollatura a cuore: questo è uno degli outfit più belli e iconici di tutto il film. I guanti neri, elegantissimi, arrivano fino ai gomiti, ma sono i gioielli a fare la differenza. Qui l’attrice indossa una meravigliosa collana della nuova collezione Le Magnifiche di Bulgari, caratterizzata da undici rubini ovali e settantasette diamanti taglio brillante. Davvero un pezzo unico.

Infine, un look da neve davvero iconico. Total black, pantalone e maglioncino a collo alto, stemperati da un colbacco bianco semplicemente stupendo. La cinta mette in risalto il punto vita, mentre gioielli a cascata completano il look.