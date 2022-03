Il Barker Hangar di Santa Monica, in California, sede dei SAG Awards 2022 ha fatto da teatro ancora una volta al luccichio degli outift che hanno sfilato sul red carpet. La sera del 27 febbraio è andato in scena l’evento che premia i membri dell’associazione Screen Actors Guild, e le star della televisione e del cinema in nomination hanno sfilato sul tappeto rosso, sfoggiando i loro abiti glamour.

I SAG Awards hanno incoronato a sorpresa il film Apple Coda, le serie Ted Lasso e Succession e sono stati un’occasione per mostrare solidarietà al popolo ucraino sotto attacco come ha sottolineato anche da Lady Gaga: “C’è così tanto da fare nel mondo e il mio cuore è davvero all’Ucraina”.

Presenti anche bellissime star come Helen Mirren, che ha ricevuto il premio alla carriera, e Cate Blanchett. E se i premi hanno celebrato il successo degli attori in gara, sul lato dello stile vincono gli abiti lunghi, i colori vivaci e le tinte metalliche.

Come il vestito di Nicole Kidman una delle attrici più attese in questa edizione dei Sag Awards 2022: un long dress nero e con colletto bianco a fiocco in contrasto. L’abito firmato Saint Laurent è esaltato dal rossetto rosso fiammante scelto dall’attrice e dalla sua lunga chioma dorata, movimentata da onde morbide, lasciate libere di cadere libere sulle spalle.

Oppure il look di Lady Gaga: la cantante sul red carpet dei SAG Awards 2022, ha sfoggiato un abito lungo bianco firmato Giorgio Armani Privé e gioielli Tiffany & co. Il modello a sirena del capo e la scollatura importante e scolpita sono stati accompagnati da un cat eye con un maxi tratto di eyeliner nero e un ombretto white perlato. Per la chioma, invece, l’attrice ha optato per un’acconciatura sciolta e una riga laterale.

E infine, anche se i look degni di nota sono stati veramente tanti, vi proponiamo quello di Jessica Chastain, vincitrice della sua prima statuetta al SAG per The Eyes of Tammy Faye. L’attrice ha indossato un tailleur metallic silver firmato Dior: pantaloni a vita altissima e giacca dal taglio maschile portata a pelle e chiusa da un solo bottone.