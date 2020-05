Sali del Mar Morto: proprietà, usi e prodotti migliori

Celebri per le proprietà drenanti e l’uso come prodotti di bellezza per l’azione benefica sulla pelle del corpo, i sali del mar Morto sono molto utili per combattere la ritenzione idrica e la cellulite ma anche per trovare sollievo da dermatite, orticaria e psoriasi.

Le loro proprietà detossinanti e drenanti li rendono infatti un rimedio eccellente per contrastare gli inestetismi della cellulite e per contrastare l’effetto buccia d’arancia. In ambito cosmetico, sono molto impiegati anche per esfoliare la pelle; sono alla base di molte formulazioni di scrub, per rimuovere gli strati di pelle secca e disidratata.

Proprietà e usi

I sali del Mar Morto sciolti nell’acqua della vasca ci permettono di effettuare bagni rilassanti per contrastare la fatica e i dolori muscolari. I bagni con i sali del Mar Morto hanno inoltre azione drenante sui liquidi accumulati dai tessuti e proprietà benefiche per gli inestetismi cutanei.

Sali del Mar Morto: prodotti migliori

Neal’s Yard Remedies Geranium Orange Body Scrub

Levigante e rinfrescante per pelli secche e spente. Il sale del mar Morto, ricco di minerali, è combinato con il burro di karitè, per esfoliare delicatamente anche le pelli più sensibili.

Ingredienti : burro di cacao, nutriente, protegge dalla disidratazione, burro di karitè, fortemente nutriente, grazie alla consistenza burrosa e all’alta quantità di grassi essenziali, olio di argan, nutriente, sali del mar Morto, ricco di minerali, polvere di riso, delicato esfoliante, oli di canapa, soia e oliva: ricchi di acidi grassi che proteggono e riparano la pelle, restituendo luminosità

Premier by Dead Sea Scrub Aromatico con Sali del Mar Morto

Leviga la pelle morta mentre i minerali e gli oli essenziali lasciano la pelle morbida. Esfolia la pelle morta, opaca e stanca che scende nello scarico della doccia quando viene sciacquata. I sintomi di disturbi della pelle come l’eczema, la psoriasi e l’acne si attenuano o scompaiono nel tempo. Dolori e dolori possono svanire con l’alta concentrazione di minerali.

Ingredienti : olio di semi d’uva, sali del mar Morto, olio di mandorle, Mar Morto minerali

Pranaturals Scrub Corpo Rivitalizzante ai Sali del Mar Morto

Questo prodotto, 100% organico, esfolia la pelle e rimuove delicatamente le cellule morte lasciandola più morbida e nutrita. Piacevole da usare grazie al suo delicato aroma tropicale. Il sale del Mar Morto è ideale per disintossicare tutti i tipi di pelle, assicurandosi che la pelle sia nutrita e pulita. Pulisce a fondo e ringiovanisce la pelle opaca e stanca.

Ingredienti :i minerali del Mar Morto si fondono con oli di mango, kiwi, mandorle dolci e grano. I sali combinati con gli oli rimuovono delicatamente le cellule morte dalla pelle e ne rivelano la luminosità

