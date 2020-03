Cellulite rimedi naturali: i più efficaci

Alcuni rimedi naturali possono essere buoni espedienti per curare la cellulite o – se non altro – mitigare l’odiata e temutissima pelle a buccia d’arancia. La cellulite è un ristagno di tossine, scorie metaboliche e liquidi in eccesso che si crea nel tessuto connettivo: le cellule adipose iniziano ad ingrossarsi e infiammarsi.

Ci sono tre stadi basati sulla gravità e sull’impatto estetico: la edematosa, caratterizzata da una stasi di liquidi nelle classiche zone in cui si accumula la cellulite; la fibrosa, che si inizia a notare il caratteristico aspetto “a buccia d’arancia”; la sclerotica, quella di ultimo stadio, quando il tessuto cutaneo è duro, dal profilo irregolare, per la presenza di macronoduli dolenti al tatto.

Fatto salvo che prima di assumere qualsiasi tipo di integratore è necessario chiedere conferma a uno specialista, vediamo qualche consiglio rubato ai rimedi della nonna per combattere la cellulite.