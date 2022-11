Salvo Veneziano del Grande Fratello annuncia la fine del matrimonio con Giusy Merendino

Salvo Veneziano è stato uno dei protagonisti della prima edizione del Grande Fratello, vinta da Cristina Plevani e caratterizzata dalla presenza di Pietro Taricone. Ha poi successivamente preso parte alla quarta edizione della versione “Vip”, ma l’esperienza è stata alquanto negativa e finita con la sua espulsione dalla casa più spiata d’Italia. Già quando entro nella casa della prima edizione del Grande Fratello era sposato con Giusy Merendino, erano due ragazzi giovanissimi alle prese con la loro famiglia e che si amavano molto. Nel tempo qualcosa sembra però essere cambiata.

A comunicare la decisione di separarsi è stato proprio Salvo Veneziano che oggi ha cambiato vita e gestisce diverse pizzerie in Nord Italia dove si è stabilito con la sua famiglia. Non è la prima volta che i due affrontano una crisi matrimoniale, infatti già dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello i due hanno avuto una crisi dettata soprattutto dal fatto che lui era stato sopraffatto dal successo. In quell’occasione ben presto le cose tornarono a posto e Giusy Merendino è stata al suo fianco senza se e senza ma anche in seguito alle polemiche per le frasi misogine che avevano portato all’espulsione di Salvo dal Grande Fratello Vip.

Giusy era al fianco del noto pizzaiolo anche quando uno dei locali di proprietà di Salvo, a Cesano Maderno è andato a fuoco nei mesi passati. Ora però c’è l’addio. Nell’annuncio dato da Salvo Veneziano si legge che la decisione di separarsi, dopo 27 anni di matrimonio, è stata presa di comune accordo e ha sottolineato “le cose belle non durano per sempre”, il tutto accompagnato da una foto dei due insieme scattata sui Navigli a Milano. I due sono genitori di 3 figli, Salvo aveva già un altro figlio da una precedente relazione, e sono nonni di due nipoti.