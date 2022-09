Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi, l'addio dopo 8 anni di matrimonio

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi si dicono addio dopo 8 anni di matrimonio. È arrivato ieri l’annuncio della separazione, affidato a una nota inviata alle varie agenzie di stampa italiane. Nel comunicato si legge che la decisione, presa di comune accordo, non comporterà la rottura dello splendido rapporto che Calabresi ha costruito con i due figli di Marcuzzi: Mia Facchinetti, nata dalla relazione con Francesco Facchinetti, e Tommaso Inzaghi, nato dalla relazione con Simone Inzaghi.

Alessia Marcuzzi e Calabresi si sono sposati nel 2014 con una cerimonia intima organizzata nelle campagne vicino Londra. Dopo il matrimonio la coppia è andata a vivere a Roma, nel quartiere Flaminio, con i due figli della conduttrice. Nel 2020 iniziano i primi rumors relativi a una crisi e a un presunto tradimento di Marcuzzi con Stefano De Martino. Secondo alcuni, è stato proprio questo flirt a determinare la fine del matrimonio tra l’uomo e Belen Rodriguez. La donna non conferma né smentisce le voci ma, nel corso di un’intervista, ammette:”Durante il lockdown c’è stato un momento di crisi tra me e Paolo, devo essere sincera, la quotidianità forzata mi ha fatto cedere un po’”.

Il tempo passa e i due sembrano recuperare l’intesa di un tempo, come testimoniato dalle foto pubblicate su Instagram in occasione dei rispettivi compleanni. Nel mese di luglio 2022 però Alessia Marcuzzi conferma la crisi e rivela al settimanale Oggi “Chi non vive alti e bassi in un rapporto di coppia? Paolo è il mio sostegno e un punto di riferimento anche per i miei figli. Ma agli equilibri finti e comodi io non ci credo.” Il periodo per la conduttrice romana non è dei migliori nemmeno dal punto di vista professionale, in quanto per la prima volta sarà fuori dai palinsesti televisivi per un’intera stagione. Ad agosto la coppia sembra aver ritrovato l’intesa di un tempo, ma il comunicato del 27 settembre rompe l’incantesimo e conferma quello che ormai è un dato di fatto: il 2022 è l’annus horribilis per le coppie vip!