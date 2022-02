La terza serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa da poco e già sale l’attesa per la quarta serata, quella dei duetti, che vedrà i big in gara esibirsi affiancati da volti noti del panorama della musica italiana. Ci avviamo ormai verso la chiusura della kermesse musicale e inizia a delinearsi anche quali siano gli artisti favoriti per l’edizione 2022. Tra questi c’è senz’altro Elisa, che con la sua O forse sei tu, nella classifica generale della terza serata si è piazzata al secondo posto, preceduta da Mahmood & Blanco e seguita da Gianni Morandi.

L’artista ha senza dubbio incantato l’Ariston con la sua voce, ma non solo. Ha conquistato il pubblico anche con il suo look fiabesco, costituito da un abito bianco di Valentino semplicemente unico. Per la sua seconda esibizione, la cantante ha sfoggiato un abito con spalline sottili e una profonda scollatura doppia, sul seno e sulla schiena.

Lo scollo a V mette in evidenza il decolleté, mentre la gonna leggermente svasata scende lunga fino ai piedi. Un abito candido, ancora una volta bianco, a richiamare quel look sfoggiato ventun anni fa, quando la cantante si esibì per la prima e unica volta fino ad oggi sul palco dell’Ariston con la sua Luce. Una mise semplice ed elegante, che ben si accompagna alla sua canzone.

Per completare il look Elisa ha optato per il gioiello da mano con perle firmato sempre da Valentino e un paio di Rockstud sempre della Maison italiana, delle scarpe bianche con borchie e cinturino alla caviglia, tassativamente senza tacco. Il make-up è molto leggero e richiama il colore dell’abito, i capelli sono lasciati sciolti e mossi sulle spalle. Semplicemente meravigliosa!