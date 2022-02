La gara prosegue e Noemi è tornata a stupire tutti, sfoggiando un altro meraviglioso outfit sul palco dell’Ariston durante la terza serata del Festival di Sanremo 2022. La cantante, che si è posizionata al quindicesimo posto nella classifica generale con il brano Ti amo non lo so dire, questa volta ha scelto un look molto particolare.

Si tratta di un abito sensuale e femminile firmato Alberta Ferretti, che rappresenta un vero e proprio omaggio ad un’altra artista italiana: Anna Oxa. La cantante ne indossò uno quasi identico proprio sul palco di Sanremo nel 1986, quando era in gara con la canzone È tutto un attimo, che si classificò quinta in quella edizione.

Il look sensuale e femminile è caratterizzato da un lungo vestito total black, che scivola morbido fino al pavimento aderendo alla silhouette. La particolarità del modello è la profonda scollatura sulla schiena e l’incrocio sul décolleté che lascia scoperto l’ombelico, grazie ad un’apertura a forma di goccia sulla pancia.

Un outfit elegante ma anche audace, con cui all’epoca Oxa fece molto scalpore. L’unica differenza fra i due abiti è un cappuccio nero utilizzato da quest’ultima per coprire la sua chioma biondo platino. Noemi, invece, ha optato per un’acconciatura da Jessica Rabbit con lunghi capelli sciolti rosso rame, colore che la contraddistingue ormai da anni.

La cantante ha abbinato il long dress ad un paio di sandali Aquazzura e dei prezioni gioielli Bvlgari: una lunga collana in oro bianco con diamante centrale che scivola fino alla zona del ventre, anelli e orologio appartenenti alla collezione Serpenti Viper, ancora una volta in oro bianco e diamanti.