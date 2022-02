Sanremo 2022, ecco la classifica della terza serata

La terza serata della 72esima Edizione del Festival di Sanremo ci ha regalato tantissime emozioni ed ottime performance. E non solo. Il brio e l’eleganza di Drusilla Foer hanno accompagnato (noi e) Amadeus nell’arduo compito di presentare gli artisti in gara, che con le disposizioni presenti nel nuovo regolamento, sono venticinque per tutte le serate del Festivàl. Venticinque esibizioni, dunque, che hanno inevitabilmente allungato la durata della kermesse musicale, che si è conclusa molto dopo la mezzanotte.

Mancavano pochi minuti alle 2:00, infatti, quando Amadeus ha annunciato la classifica dei big votati dal pubblico. Dalla terza serata, infatti, la classifica è basata, oltre che sul giudizio della sala stampa nelle prime due sere, anche sul televoto e sulla Giuria Demoscopica dei Mille per questa sera. E proprio questi ultimi hanno stravolto in parte le precedenti classifiche. Sul podio, a giocarsi il primo e secondo posto per la terza serata di fila sono Mahmood & Blanco – che con la loro Brividi sono in testa alla classifica -, seguiti da Elisa, in seconda posizione con la sua Forse sei tu.

Sul terzo gradino del podio, invece, troviamo Gianni Morandi, seguito da Irama, Sangiovanni ed Emma. Ultimo posto per Tanani, che scalza Ana Mena dalla 25esima posizione della seconda serata. Ecco la classifica generale completa della terza serata.

Mahmood & Blanco Elisa Gianni Morandi Irama Sangiovanni Emma Massimo Ranieri Fabrizio Moro La Rappresentante di Lista Dargen D’Amico Michele Bravi Ditonellapiaga e Rettore Aka 7even Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir Noemi Rkomi Matteo Romano Iva Zanicchi Giovanni Truppi Highsnob & Hu Giusy Ferreri Le Vibrazioni Yuman Ana Mena Tananai

Intanto sale l’attesa per la quarta serata, quella dei duetti, che potrebbe – ancora una volta – stravolgere le posizioni in classifica dei big in gara.