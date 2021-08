"Scena da un matrimonio", tutto sulla serie con Jessica Chastain e Oscar Isaac

Scene da un matrimonio diventa una serie tv e, quarantotto anni dopo l’uscita dell’omonimo film di Ingmar Bergman con protagonisti Liv Ulmann ed Erland Josephson, è pronto per mostrarsi al pubblico in una chiave più moderna, sotto la regia dell’israeliano Hagai Levi. La serie targata HBO verrà presentata in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 2021 e sarà disponibile in America dal 12 settembre, mentre in Italia verrà trasmessa a partire dal 20 su Sky e Now Tv.

Il 18 agosto è stato rilasciato il trailer ufficiale della serie che vede protagonisti Jessica Chastain – entrata nel cast dopo il forfait di Michelle Williams per un conflitto di impegni –, e Oscar Isaac; entrambi hanno talmente creduto nel progetto da diventarne produttori. Scene da un matrimonio affronterà una serie di temi, dall’amore al desiderio, dalla monogamia al divorzio, raccontati attraverso la storia di una coppia americana contemporanea.

I due sono apparentemente felici ed hanno una figlia. Qualcosa, però, tormenta Mira, (Jessica Chastain) che inizia a sentirsi sotto pressione. Comincia così un percorso da parte della coppia: Mira vorrebbe allontanarsi da Jonathan (Oscar Isaac), mentre lui fatica a capire il motivo per cui la moglie se ne voglia andare.

La sfida più grande per il regista Levi, oltre all’inevitabile confronto con Bergman, è proprio quella di creare una versione di Marianne e di Johan credibile per i tempi moderni e i cambiamenti della nostra società, puntando sulla sinergia di due attori che, riporta Vanity Fairs, hanno già avuto modo di lavorare insieme nel 2014, in occasione delle riprese del film 1981. Indagine a New York di J.C. Chandor.

La miniserie è prodotta da Media Res e Endeavor per HBO. I produttori esecutivi sono Hagai Levi, Amy Herzog, Michael Ellenberg, Lars Blomgren, Jessica Chastain, Oscar Isaac, Daniel Bergman e Blair Breard. Nel cast compaiono anche Nicole Beharie (Sleepy Hollow), Corey Stoll (House of Cards e The Strain), Sunita Mani (Mr. Robot e Glow) e Tovah Feldshuh (The Walking Dead).