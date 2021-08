Titans 3, tuto quello che sappiamo (senza fare spoiler) sulla nuova stagione

I Titani sono tornati. La terza stagione dello show firmato DC ed HBO, realizzato da Greg Walker, è disponibile su HBO Max dal 12 agosto, con i primi tre episodi in prima mondiale. La serie tv sarà trasmessa fino al 21 ottobre con una puntata a settimana. In Italia non c’è ancora una data d’uscita ufficiale; le prime due stagioni dello show sono disponibili su Mediaset Premium, Infinity e Netflix.

La trama della terza stagione della serie basata sui Giovani Titani – i supereroi protagonisti dei fumetti della DC Comics – parte dagli eventi che hanno letteralmente sconvolto l’universo dei Titans, cambiando per sempre il loro destino. Al centro, dunque, la morte di Donna Troy/Wonder Girl (interpretata da Conor Leslie), e la trasformazione di Dick Grayson in Nightwing, storico primo Robin nonché ex partner di Batman. Teatro delle nuove sfide e dei nuovi scontri è, quindi, Gotham City dove i protagonisti affronteranno terribili minacce.

Il trailer ufficiale, dalla durata di ben due minuti e mezzo, lascia presagire più dramma e azione rispetto alle stagioni precedenti. Molto atteso dai fan, inoltre, è l’arrivo di Barbara Gordon, alias Batgirl, che era già stata annunciata come new entry della stagione, interpretata dall’attrice Savannah Welch. In Titans 3, almeno inizialmente, Barbara non più Batgirl ma è diventata un commissario di polizia.

Nel cast della nutrita squadra dei Titani, tra gli altri anche Brenton Thwaites nei panni di Nightwing, Anna Diop in quelli di Starfire, Teagan Croft (Raven), Ryan Potter (Beast Boy), Conor Leslie (Wonder Girl) e Curran Walters (Red Hood). Joshua Orpin e Alan Ritchson, inoltre, interpretano rispettivamente Superboy e Hawk. Tra i nuovi ingressi Savannah Welch, Damaris Lewis e Vincent Kartheiser. Altri membri, poi, sono pronti ad aggiungersi nelle prossime puntate.