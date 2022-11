Serena Autieri parla della sua famiglia: "Siamo una cosa sola e insieme diamo il meglio"

Serena Autieri è una di quelle attrici che amano mostrare di sé soltanto l’aspetto professionale della loro vita, proteggendo in maniera quasi maniacale la propria privacy. Brava e dotata di un fascino che buca lo schermo, ha alle spalle una carriera lunga e ricca di soddisfazioni. Protagonista di numerosi film e fiction di successo, è anche una brava cantante: nel 1997 ha cantato, ad esempio, la sigla del concerto di Bologna dedicato a Giovanni Paolo II. In una recente intervista concessa al settimanale Gente però ha raccontato una serie di particolari inediti sulla sua vita privata.

Serena Autieri, amica del cuore di Michelle Hunziker, è sposata dal 2010 con il manager Enrico Griselli. La proposta di matrimonio è avvenuta in un luogo insolito, il bosco di San Francesco a Spoleto, città nella quale sono state celebrate le nozze. L’attrice ha capito subito che quello sarebbe stato l’uomo della sua vita e infatti, in più di dieci anni di relazione, non c’è mai stato un vento di crisi o un gossip inappropriato sulla coppia. Autieri afferma che il suo obiettivo è ricreare quell’armonia che ha vissuto nella famiglia d’origine “Ho questo esempio nella mia famiglia d’origine: papà ha sempre messo gli affetti al centro di tutto. Io tendo a quell’armonia”.

Il rapporto tra la showgirl e il marito è stato rinforzato dall’arrivo, nove anni fa, della piccola Giulia. Serena Autieri racconta di inventare coincidenze assurde tra treni e aerei per stare il più vicino possibile alla bambina che non esita a definire come “la cosa più bella che io abbia mai fatto”. La piccola è sicura di sé, determinata e curiosa e ha regalato alla mamma una consapevolezza e una sicurezza che la rendono, giorno dopo giorno, una persona migliore. L’attrice partenopea ha raccontato che la particolarità della sua famiglia è proprio quella di sentirsi una cosa sola: soltanto quando sono tutti e tre insieme riescono a dare il meglio di sé stessi!